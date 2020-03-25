وزيرة الهجرة: توفير طائرتين لنقل المصريين العالقين في انجلترا

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة لن تتخلى عن أبناءها في الخارج، لافته إلى أنها يصلها الكثير من المناشدات يوميا، حيث لا يوجد بيت في مصر ليس لديه أحد يعمل في الخارج أو يدرس أو في زياردة خاصة.

وأضافت مكرم خلال البث المباشر، على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة بموقع فيسبوك، أن غدا الخميس ستتواجد طائرتين في انجلترا لنقل المصريين العالقين من لندن إلى القاهرة، لافته إلى أنه تم التنسيق بين الوزارة وشركة مصر للطيران ووزارة الخريجية، لنقل المصريين المتواجديدن هناك.

وأشارت الوزيرة إلى وجود موقع إلكتروني للحجز في الطائرتين، فالطائرة الأولى رقمها 4456 والثانية رقمها 2458، وكل طائرة تحميل 150 فردا.

وأكد وزيرة الهجرة، أننا في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، لافته إلى أن خروج طائرات مصرية لنقل المصريين العالقين في الخارج لابد من موافقة الدولة الاخرى، نحن نحترم كل الدول والإجراءات المتبعة والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشدت الوزيرة الكيانات المصرية في الخارج، قائلة: "في دور كبير عليكم وهو تجميع أعداد المصريين، فهذه خطوة أولى لرجوع المصريين العالقين في أي مكان".

وأوضحت أنه يوجد الكثير من الطلاب المصريين في جميع الولايات الأمريكية، لكن طائرات مصر للطيران ستتواجد في واشنطن ونيويورك فقط، ونحن نحتاج إلى تجميع أعداد الراغبين في الذهاب إلى مصر، بهدف بدء التحرك لعودتهم.