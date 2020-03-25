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تعديل مواعيد عمل جهاز القاهرة الجديدة

12:35 ص الأربعاء 25 مارس 2020
تعديل مواعيد عمل جهاز القاهرة الجديدة

جهاز مدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تخفيض ساعات العمل مع الجمهور وخدمة المواطنين.

وقال الجهاز في منشور له عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، إن العمل مع الجمهور من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ12 ظهرا.

وأشار الجهاز، إلى أن العمل مستمر للعاملين حتى انتهاء المواعيد الرسمية.

جهاز مدينة القاهرة الجديدة فيسبوك تخفيض ساعات العمل

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