​طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة تداول أنواع ضارة من الكحول

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن العديد من شكاوى استغلال أزمة فيروس كورونا، وتداول أنواع من الكحول الضار غير المصرح بتداولها عالميًا بعد النقص في الكحول الإثيلي تركيز 70% عبر مصانع بير السلم.

وقال "طلعت" في بيان اليوم، إن الأجهزة المعنية تسعى وكافة مؤسسات الدولة المصرية للقيام بدورها الفعال، وفقًا لخطة شاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وخاصة الأجهزة الرقابية على الأسواق والمحلات لمحاربة منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات، ويعملوا على رفع الأسعار أو غش المنتجات التي يكون عليها الطلب الكثير من قبل المواطنين وفق الأزمة القائمة.

وأضاف أنه رغم هذه الجهود المبذولة، إلا أن محاولات منعدمي الضمير في الغش واستغلال الأزمة بشكل سيئ، حيث شهدت الأيام الماضية العديد من الشكاوي الخاصة بتداول مطهر كحول اسمه الإثيلي تركيزه 95%، ككحول لبيعه للمواطنين، بعد النقص في الكحول الإثيلي تركيز 70%، عبر مصانع بير السلم، وسط تأكيدات على أنه مضر ويحتوي علي مواد سامة ويسبب العديد من الأمراض.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى الإشكالية لهذه الأزمة أن المواطن لايستطيع التفريق بين كل من الإثيلي 70% تركيز وبين المغشوش منه 95% تركيز، وبالتالي تكون نتائجه السلبية على المواطنين أكبر وتداعياته على الصحة العامة بها خطورة، تستوجب دور فعال بشكل أكبر من الأجهزة المعنية لمحاربة هؤلاء منعدمي الضمير.