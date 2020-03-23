أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزيرا السياحة والنقل يبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القطاع السياحي

01:01 م الإثنين 23 مارس 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- أسامة علي:

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشات الفندقية ورئيس غرفة الشركات السياحية وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون و التنسيق لخدمة القطاع السياحي.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل، مشيرا إلى أن وزير النقل وجه المختصين بالوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صورة تليق بمكانة مصر العالمية.

وأشار وزير النقل إلى وجود خطة لوزارته لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة، مؤكدا أنه مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد.

واستعراض وزير النقل، جهود الوزارة في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل في صعيد مصر لخدمة المواطنين والمناطق السياحية وكذلك جهود وزارة النقل في رفع الموانيء النيلية و البحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي و الاقتصاد القومي.

كامل الوزير خالد العناني القطاع السياحي وزير السياحة والآثار

الخبر التالى:

الاستعلامات تنعي شهداء الجيش في مواجهة كورونا: نخوض حربا من نوع آخر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 341722

    عدد المصابين

  • 98869

    عدد المتعافين

  • 14764

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة اللواء شفيع عبدالحليم خلال مشاركته في مكافحة كورونا