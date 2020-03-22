وزير القوى العاملة يتابع حالة مصريين أصيبا بـ"كورونا" في إيطاليا

كتب– يوسف عفيفي:

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو بإيطاليا، حالة مواطنين مصريين أصيبا بفيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، قال المستشار العمالي مجدي حسنين بمدينة (ميلانو بإيطاليا)، إن وزير القوى العاملة استفسر عن حالة المواطن المصري "أ. س"، الذي أصيب بفيروس كورونا، أول مارس الجاري، وتم إعادة فحص المصاب في 13 مارس، واتضح أنه لا يزال حاملًا للفيروس، وعاود الفحص 20 مارس بأخذ عينة أخرى، وكانت العينة إيجابية، وسيعاود الكشف 26 مارس الجاري، وما زال رهن الإقامة في منزله.

وبالنسبة للمواطن المصري"ش.ع" المصاب بفيروس كورونا، ومن الفيوم مركز تطون، قال حسنين، إنه مازال محجوز في مستشفى نيجواردا، بميلانو، وعلى جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك.

ومن ناحية أخري، أشار الملحق العمالي، إلى أنه توفي أمس المواطن "ا.م.ا" عامل في مجال المقاولات، وفاة طبيعية وهو من محافظة الفيوم وتم التعاون مع زملائه العاملين بنفس الشركة في استخراج شهادة الوفاة، وتم التواصل مع المسئولين في مجال الشحن لإعطاء الأولوية لنقل الجثمان لمصر.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

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