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للوقاية من كورونا.. القوى العاملة تتلقى الشكاوى على الخط الساخن 16528

04:06 م الأحد 22 مارس 2020
للوقاية من كورونا.. القوى العاملة تتلقى الشكاوى على الخط الساخن 16528

وزير القوى العاملة

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقي شكاوى المواطنين بخصوص فيروس كورونا، من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رقم 16528 أو الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg.

وبحسب بيان اليوم، أوقفت الوزارة، باب تلقى الشكاوى ورقيا بشكل مؤقت، وذلك بإدارات خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، أو بالمديريات التابعة لها أو بمكاتب وكلاء الوزارة بالمديريات والمحافظات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.

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