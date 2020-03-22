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الرقابة الإدارية: ضبط 58 ألف عبوة مغشوشة وبراميل كلور

03:52 م الأحد 22 مارس 2020
الرقابة الإدارية: ضبط 58 ألف عبوة مغشوشة وبراميل كلور

هيئة الرقابة الإدارية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، تشديد الرقابة على أماكن بيع المستلزمات الطبية والمطهرات بكافة محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية ضمانًا لتيسير حصول المواطنين عليها وحمايتهم من شراء المنتجات المغشوشة التي تؤثر على صحتهم، ومحاربة جشع التجار وأصحاب الصيدليات المستغلين لتلك المنتجات.

وقالت هيئة الرقابة في بيان لها اليوم، إنه تم تنفيذ حملات بالتنسيق والاشتراك مع كل من مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك بعدة محافظات على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط بعض المنشأت غير المرخصة التي تقوم بتصنيع وبيع المستلزمات الطبية والمنظفات غير مطابقة للمواصفات، وكذلك بعض التجار وأصحاب الصيدليات التي خزنتها وامتنعت عن بيعها طمعا في مضاعفة المكاسب بالبيع بأسعار مغالى فيها بالسوق السوداء.

وتابعت: "تم ضبط (٩) برميل من مادة الكلور فزلين، و(١٥) شيكارة بودرة بيضاء، و(٥٨٦٠٠) عبوة مغشوشة مصنعة قبيل طرحها للبيع بالأسواق للمواطنين بمحافظة الغربية، كما تم ضبط ٣٠٠٠ عبوة دوائية مخالفة بمنشأة غير مرخصة لتصنيع المستلزمات الطبية بمحافظة بنى سويف، وضبط (٦٨٠) عبوة كحول مخزنة امتنعت عن ‏بيعها احدى الصيدليات بمحافظة بورسعيد، بالإضافة الى ضبط منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات التصنيع لكل من (28100) قفاز طبي و(3769) عبوة كحول و(٢١٤٢) عبوة فورسالين و(١٦٥٠) كمامة طبية بمحافظات كفر الشيخ والسويس والبحر الأحمر والاسماعيلية.

وقد اتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر المخالفات بالمضبوطات المغشوشة المحرزة التي تم ضبطها، وكذلك احالة المخالفين من أصحاب تلك المنشأت والصيدليات للنيابات المختصة لإعمال شئونها ضدهم.

هيئة الرقابة الإدارية بوة مغشوشة براميل كلور المستلزمات الطبية

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