التنمية المحلية: تنفيذ 10 مشروعات صرف بـ3 محافظات بالتعاون مع الإسكان

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين لتنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي بمحافظات الوادي الجديد والبحيرة وأسيوط، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالمرحلة الأولى.

وصرح اللواء محمود شعراوي، بأنه سيتم بموجب البرتوكولين استكمال تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بقرى (الزرابي - دكران - البلايزة - العونة) بمحافظة أسيوط، وزاوية صقر بمحافظة البحيرة لخدمة حوالي 200 ألف مواطن، كما سيتم تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بمحافظة الوادي الجديد لخدمة حوالي 25 ألف مواطن في قرى (على بن أبي طالب - درب الأربعين - الشيخ مرزوق - عائشة عبدالرحمن - الصحوة).

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسير بخطى سريعة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وشدد الوزير، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بنهو المشروعات لتحقيق الأهداف المتفق عليها وتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة وتحقيق رضاهم.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة نهو أعمال التصميمات ومستندات الطرح والتعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال حتى يتم نهو هذه المشروعات خلال 6 أشهر بحد أقصى طبقًا للبرنامج الزمني المخطط في ضوء توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة ضخ التمويل المطلوب لمقاولي التنفيذ لتمكينهم من نهو كافة الأعمال قبل 30 يونيو المقبل.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة تنفيذ الوصلات المنزلية للمواطنين فور نهو هذه المشروعات لتمكينهم من الاستفادة منها في ضوء البروتوكول السابق توقيعه مع الشركة القابضة في هذا الشأن.