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ماذا نعرف عن السيناريوهات الثلاثة للتعامل مع "كورونا"؟ متحدث الصحة يجيب

11:15 م السبت 21 مارس 2020
ماذا نعرف عن السيناريوهات الثلاثة للتعامل مع "كورونا"؟ متحدث الصحة يجيب

فيروس كورونا

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحكومة المصرية، تتعامل مع فيروس "كورونا المستجد"، من خلال 3 سيناريوهات.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، أن السيناريو الأول، بدأ عندما أعلنت وزراة الصحة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مصر، والثاني عندما تخطى عدد الإصابات الـ100 إصابة، موضحًا أن السيناريو الثالث، هو التعامل مع حجم إصابات يتعدى الألف إصابة، بحيث لا يمكن تتبع الحالات المصابة، أو المخالطة لها.

وكشف متحدث الصحة، عن أن الحكومة لن تنتظر وقوع حجم إصابات يتعدى الألف، حتى تطبق السيناريو الثالث، موضحًا أن عدد الإصابات في مصر مازال تحت السيطرة.​

فيروس كورونا خالد مجاهد وزارة الصحة إحنا أقوى من كورونا

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