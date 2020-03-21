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"القومي للمرأة" يهنئ المرأة المصرية بعيد الأم

07:26 م السبت 21 مارس 2020
"القومي للمرأة" يهنئ المرأة المصرية بعيد الأم

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:


هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وأرسلت مرسي رسالة حب وتقدير إلى كل أم مصرية في عيدها، جاء فيها: "كل أم هي رمز العطاء والمحبة والتضحية.. كل أم تساند وطنها بغرس قيم الانتماء وحب الوطن في ابنائها.. كل أم هي عماد الأسرة والوطن والقدوة لابنائها".

كما وجهت مرسي تحية خاصة في عيد الأم إلى أم الشهيد التي ضحت بأعز ماتملك فداء للوطن ومازالت تقدم.

المجلس القومي للمرأة عيد الأم المرأة المصرية

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