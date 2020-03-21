التنمية المحلية: تحرير 300 مخالفة للمقاهي والمحال المخالفة لقرارات الحكومة

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقال شعراوي، إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في غلق حوالي 4000 مركز تعليمي خاص على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات تتابع مع كافة المحافظات غلق الأسواق الأسبوعية، وجارِ التأكيد على غلق كافة الأسواق لمنع التجمعات.

وأوضح شعراوي، التأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمحلات اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا وتوقيع غرامة مالية على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار الوزير، إلى أن المحافظات حررت ما يقارب 300 مخالفة للمقاهي والمحلات على مستوى المحافظات التي لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن المحافظات مستمرة في عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والأسواق ودور العبادة.