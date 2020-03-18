متحدث "الوزراء": جاهزون لأسوأ سيناريو في أزمة كورونا

القاهرة - أ ش أ:

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة منذ اليوم الأول أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أن الحكومة على أتم الاستعدادات لأي تطورات يمكن أن تحدث وفي أعلى مستوى من الخطورة.

وقال سعد- في تصريح اليوم الثلاثاء - إن الحكومة جاهزة لأسوأ سيناريو قد يحدث أو يرد إليها، لافتا إلى أن الحكومة وضعت السيناريو الأكثر خطورة، والذي تعد مصر بعيدة جدًا عنه و"لن نصل إليه بإذن الله"، وجاهزة بكافة الإجراءات للتعامل معه.

ونوه بأن المؤتمرات التي تعقدها الحكومة بين الحين والآخر تهدف إلى تقديم المعلومات بأقل العبارات وأبسطها، معربا عن أمله أن تحمل المؤتمرات القادمة أخبارا سارة للمواطنين بشأن هذه الأزمة، مؤكدا أن الحكومة لن تخفي شيئا عن المواطن وستقدم الأخبار سواء جيدة أو سيئة.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بدراسة مسألة حصول المواطنين وخصوصا كبار السن على المعاشات دون زحام، مؤكدا أن المسألة سيتم وضعها من الآن قيد الدراسة للوصول إلى أفضل طريقة لتحقيق ذلك.