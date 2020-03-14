"العرب والذاكرة القومية".. كتاب جديد لمصطفى الفقي

كتب- محمد عاطف:

"يا أيتها الذاكرة العربية استيقظي من سُبات وافتحي الأبواب والنوافذ حتي تدخل أشعة العصر وأضواء العلم وأنوار المعرفة".. نداء وجهه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في مقدمة أحدث كتبه الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعنوان "العرب.. والذاكرة القومية".

يتناول الكتاب 10 محاور أساسية وهي العرب والذاكرة القومية، العروبة وثقافة العصر، العرب والمخاطر المشتركة، أيها العرب انتبهوا، العرب من الإرادة إلى الرؤية، العرب.. سرعات متفاوتة، العرب والتحدي الثقافي، العرب بين التواصل والإنقطاع، ضرورة دعم التيار القومي، التحول في مراكز القوى العربية.