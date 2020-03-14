​​"رسالتنا وبنأديها".. مراسلون تحت المطر يروون صعوبات العمل في "عاصفة التنين"

كتب- مصطفى علي:

في الوقت الذي شهدت فيه البلاد أمطار غزيرة وغير مسبوقة، وموجة من الطقس السيئ، في جميع أنحاء الجمهورية، أدت لمنح الحكومة إجازة رسمية لجميع العالمية بالدولة، نزل المراسلون والمصورون الصحفيون إلى مواقع العمل، لتغطية الأوضاع الجوية، وتأدية عملهم في أجواء غير عادية.

يقول محمد أبو عيطة مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك حالة طوارئ منذ يوم أمس، ترتب علها منع الإجازات والراحات لنقل الصورة: "أشعر أن هذا هو الوقت الذي نقدم فيه رسالتنا في الحياة".

وأضاف أبوعيطة: "اليوم كان من المقرر لنا التوجه لبورسعيد، لكن وجدنا طريق السويس مغلقًا، فعدنا لممارسة عملنا في القاهرة، وبالأمس تحركنا في أكثر من مكان مثل طريق السويس وكوبري أكتوبر لنرصد تداعيات الأمطار".

وتابع: "على الهواء يكون مطلوبًا منا الظهور بشكل جيد، لكن المطر يتسبب لنا في صعوبات وتتغير معالمنا في البرد وهذا بمثابة تحدي كبير لنا"، مختتمًا: "بشكل عام مهنتنا كمراسل مقابلها المادي ضعيف لكن نعمل بأمل أن يكون غدنا أفضل".

يضيف إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنه خرج في السادسة من صباح أمس لتغطية الأحوال الجوية الصعبة حيث بدأ من منطقة العباسية ولم يكن هناك أمطار حينها، ثم توجه بعد ساعتين لتغطية مركز الأرصاد الجوية مع بدء هطول الأمطار بكثافة.

وأوضح لـ"مصراوي"، أنه توجه عقب ذلك لكوبري أكتوبر لتغطية حركة السير أعلاه، لافتًا إلى أن العمل في هذه الظروف صعب للغاية لكنه إيجابي ويمثل إضافة كبيرة له.

وتابع إبراهيم، أنه لم يتوجه لمنزله منذ خرج صباح أمس وحتى الآن، حيث يواصل تغطية الأحوال الجوية السيئة، مشيرًا إلى أنه كان يحمل شمسية معه، ولكنه بعدما وجد مشاهد مؤلمة للمواطنين خلفه، قرر ألا يستخدمها ليشارك المواطنين ما يتعرضون له من متاعب وصعوبات.

وقال فريد قطب، المصور الصحفي في موقع "مصراوي"، إن أمس الخميس شهد صعوبات كبيرة له، لكنه شهد أيضًا مزايا عديدة: "لأنني أحب أن أكون مشاركًا في الأحداث الكبرى، في نفس الوقت كان لزامًا عليا أن آخذ احتياطاتي من المطر، لأن معي أجهزة ثمينة ولابد أن أحافظ عليها".

وأضاف: "بالفعل نزلت وتعرضت لصعوبات كبيرة، وتعرضت سيارتي لحادث، كان يومًا قاسيًا جدًا وفيه إجهاد كبير".

وتابع: "بعدما انتهيت من عملي ووصلت المكتب لتسليم الصور، سمعت بحادث قطار إمبابة فنزلت مجددًا ووثقت الحدث والحمد لله مر اليوم على خير".

من ناحيته، أكد أحمد عبدالرازق، مراسل قناة "إكسترا نيوز" في الإسكندرية، أنه اعتاد على العمل في أوقات الطوارئ، وفي مثل هذه الأجواء، دون أي نوع من التذمر.

وقال لـ"مصراوي": "لمواجهة هذه الأجواء الصعبة، ارتديت معطفًا مضادًا للمطر، لكن غير مسموح لنا في الأوقات العادية نضع شيئًا على رؤوسنا، لكن بالأمس سمحوا لنا بارتداء أوقية الرأس الخاصة بالمعطف".

وأكد عبدالرازق، أنه لم يواجه أي صعوبات أثناء تأدية مهام عمله، في ظل اعتياده على العمل في هذه الأجواء، مؤكدًا أن هناك جزء من عمله، وهو تعريف الناس بالصورة والأجواء المحيطة، فهي رسالة لابد من تأديتها.​