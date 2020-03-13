رئيس الوزراء: الطقس السيئ كان سببًا لحادث لقطاري إمبابة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حادث تصادم القطارين في منطقة إمبابة أمس الخميس، كان بسبب حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد وتستمر حتى اليوم.

وأوضح أن الظرف الاستثنائي لم يحدث على منطقة معينة كما حدث من قبل، ولكن كان على عموم أنحاء الجمهورية تقريباً.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، خرج أغلبهم من المستشفيات مساء أمس، بحسب وزارة الصحة.

ووجه "مدبولي"، خلال تفقده غرفة العمليات المركزية للحكومة اليوم، الشكر لأجهزة الدولة المختلفة للتنسيق والتعاون البناء فيما بينهم، موضحاً أن تلك الحالة الجوية غير مسبوقة على مدار سنوات طويلة بمصر.

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