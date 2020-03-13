"مصر للطيران": إيقاف الرحلات الجوية مع السودان حتى إشعار آخر

كتب - محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها للخرطوم اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، على خلفية قرار هيئة الطيران المدني السودانية بإيقاف الرحلات بين مصر والسودان.

وطالبت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، الركاب الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة أو التواصل على موقع الشركة.

وقرّر السودان أمس الخميس إغلاق حدوده البرية مع مصر وتعليق الرحلات الجوية معها ومع ستّ دول أخرى ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع مواطني هذه الدول من دخول أراضيه.

ولم يسجّل السودان أي إصابة بفيروس كورونا المستجدّ حتى الآن.