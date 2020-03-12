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السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات بجميع الخطوط

09:18 م الخميس 12 مارس 2020
السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات بجميع الخطوط

حركة القطارات- أرشيفية

كتب - أسامة علي :

أعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط، بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

كانت هيئة السكك الحديدية، قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، إدى الى إصابة ١٣ شخصا.​

حركة القطارات هيئة السكك الحديدية الطقس سوء الأحوال الجوية

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