السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات بجميع الخطوط

كتب - أسامة علي :

أعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط، بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

كانت هيئة السكك الحديدية، قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، إدى الى إصابة ١٣ شخصا.​