مجلس الوزراء ينفي تعليق الدراسة: البيان المنسوب لنا غير صحيح
08:49 م الخميس 12 مارس 2020
كتب – محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن البيان المنسوب للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، غير صحيح.
وقال بيان المجلس، في بيان له الخميس، إن البيان المنسوب لنا غير صحيح وهو منشور مزور، ولم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.
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