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بسبب الطقس السيئ.. تأجيل انتخابات "الوكالة" و"روزاليوسف"

12:05 ص الأربعاء 11 مارس 2020
بسبب الطقس السيئ.. تأجيل انتخابات "الوكالة" و"روزاليوسف"

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب - مصطفى علي:

قرّرت الهيئة الوطنية للصحافة تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها يوم الخميس 12 مارس في مؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع إلى يوم الأحد 15 مارس بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.

وقال بيان للهيئة، إن ذلك يأتي نظراً للظروف الجوية المتوقعة الخميس المقبل، التي تشير إلى احتمالات هبوط عاصفة وأمطار رعدية، وللتيسير على المرشحين والناخبين في المؤسسات الصحفية القومية في أداء حقهم الانتخابي في يسر وسهولة.

الهيئة الوطنية للصحافة الطقس الأرصاد تأجيل انتخابات

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