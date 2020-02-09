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وزير الكهرباء: القطاع المنزلي يستهلك ضعف "الصناعي".. وندعمه بـ20 مليار جنيه

06:31 م الأحد 09 فبراير 2020
وزير الكهرباء: القطاع المنزلي يستهلك ضعف "الصناعي".. وندعمه بـ20 مليار جنيه

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة، تعمل بها الوزارة لرفع كفاءة التشغيل، وتقليل نسبة الأعطال.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اليوم الأحد، أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في القطاع، معظمها بقروض دولية لابد من تسديدها في موعدها، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها.

وكشف الوزير، عن أن وزارته تسدد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريًا، مؤكدًا أن "الكهرباء" تعمل بتوازن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنيين والمستثمرين والصناعة.

وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك المنزلي في مصر ما زال يستحوذ على النسبة الأكبر من الإنتاج، موضحًا أنه وصل إلى ضعف الاستهلاك الصناعي، حيث يمثل الاستهلاك المنزلي من الكهرباء 44% تقربيًا من إجمالي الإنتاج فيما يمثل نسبة الاستهلاك الصناعي 22% تقريبًا.

مضيفًا: "هذ الأمر عكس ما يحدث في العالم كله، لأن معظم الإنتاج الكهربائي يذهب للقطاع الصناعي، ما يؤدي لتحميل الدولة بأعباء كبيرة، لأننا مازالنا ندعم الاستهلاك المنزلي بمبالغ ضخمة وصلت إلى 20 مليار جنيه، بواقع 4 مليارات دعم مباشر، و16 مليار من وزارة المالية، لدعم الشركات القابضة للكهرباء".

محمد شاكر وزير الكهرباء استهلاك الكهرباء

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