بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد تحقيق المركز الثاني بكاس العالم

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة رفع الأثقال البارالمبى المصري، قادمة من نيجيريا بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 ، والمؤهلة لبطولة الدورة البارالمبية في طوكيو 2020.

وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول البعثة من مبنى الركاب رقم 3 ، فور وصولهم على الرحلة الأثيوبية القادمة من أديس أبابا، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ورامي عبدالحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

حققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات، و 6 فضيات، و 3 برونزيات، بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.

حقق الميداليات كل من محمد صبحى ذهبية، وشريف عثمان ذهبية، رحاب احمد ذهبية، محمد السيد فضية، امل محمود فضية، نادية فكرى فضية، محمود صبرى فضية، فاطمة عمر فضية، فاطمة محروس فضية، راندا تاج برونزية، متولى مطحنة برونزية، طه عادل برونزية، وهانى محسن مركز رابع.

شارك فى البطولة كل من طه عادل، شريف عثمان، محمود صبرى، متولى مطحنة، محمد صبحى، هانى محسن، بالإضافة إلى محمد السيد، ورحاب رضوان، و فاطمة محروس، فاطمة عمر بالإضافة إلى أمل حنفى، وراندا تاج الدين، ونادية فكرى، ويرافقهم الجهاز الفنى المكون من محمود نبيل، وشعبان يحيى مدربين ومحمد عوض إداريا.