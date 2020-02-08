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انطلاق ورشة عمل "مستقبل وطن" بحضور وزيرة التخطيط

06:02 م السبت 08 فبراير 2020
انطلاق ورشة عمل "مستقبل وطن" بحضور وزيرة التخطيط

ورشة عمل حزب مستقبل وطن

كتبت- ميرا إبراهيم:

انطلقت فعاليات ورشة العمل التي ينظمها حزب "مستقبل وطن" برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، اليوم السبت، الخاصة بالرؤية المستدامة في مصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى مشاركة النائب إيهاب الطماوي، والنائب محمد ماهر، وعدد من قيادات الحزب.

وينظم حزب مستقبل وطن، العديد من الجلسات الحوارية بحضور عدد من الوزراء للاستماع لرؤيتهم وخطة العمل المستقبلية.

هالة السعيد أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن وزارة التخطيط

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