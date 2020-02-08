حدث ليلًا| ماذا قالت بائعة للسيسي في عزبة الهجانة؟.. وارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا

كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"ربنا يحميك".. ماذا قالت بائعة للسيسي في عزبة الهجانة.. وكيف رد الرئيس؟ (فيديو)

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لأعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة.

والتقى السيسي على هامش جولته في المنطقة، بإحدى البائعات المسنات، التي قالت للرئيس، إن كل المنطقة يرحبون به، مرددة عدد من الأدعية للرئيس، فيما أمر السيسي بتوفير أحد المحال لها وعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

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ارتفاع أسعار الكتاكيت للضعف.. و"شعبة الدواجن": ضعف الإنتاج وتعويض الخسائر أهم الأسباب

ارتفعت أسعار الكتكوت الواحد من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا كحد أدنى، خلال الـ72 ساعة الماضية، وسط حالة خوف لدى المنتجين؛ من ما اعتبروه مؤشرًا على ارتفاع اسعار الدواجن الأسبوع الجاري.

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بعد تداول فيديو "عايز حقي من البلطجية".. القبض على المتهمين في الواقعة

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين بالتعدي على أحد الطلاب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابات به عقب انتهاء الدروس بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة.

تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "عايز حقي من البلطجية" بشأن تعد مجموعة من الشباب على زميلهم بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات عقب انتهاء الدروس بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة.

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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717 شخصًا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة.

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شاهد رئيسي في قضية العزل.. ترامب يُقيل سفير واشنطن بالاتحاد الأوروبي

أقال الرئيس دونالد ترامب، جوردون سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي وأحد الشهود الرئيسيين في التحقيق في قضية عزل ترامب، وفقا لما ذكره سوندلاند في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية مساء الجمعة.

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المغرب: إحباط تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة دون تصريح

أحبطت عناصر إدارة الجمارك والضرائب بميناء طنجة المتوسط، عملية تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة إلى الأراضي المغربية دون تصريح لدى إدارة الجمارك.

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