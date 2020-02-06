مجلس الوزراء يسلط الضوء على حصاد قطاع الطيران في 2019 (إنفوجرافيك)

كتب - محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "انفوجرافيك" سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الطيران المدني على مدار عام 2019، مشيرا إلى أن قطاع الطيران المدني تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع من ضمنها تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وافتتاح أخرى جديدة، فضلاً عن تحديث ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية، ما أسهم في احتلال القطاع مكانة متميزة وسط الشركات والمؤسسات الدولية.

وأبرز "الانفوجرافيك" اليوم الخميس، تطوير ورفع كفاءة 7 مطارات، حيث بلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوي نحو 305 ملايين دولار، في حين تكلف إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ 22 محطة أقمار صناعية و 8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوي المصري نحو 10.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية.

وقد بلغت تكلفة تشغيل 3 مطارات تجريبياً (مطار سفنكس الدولي – مطار العاصمة الدولي – مطار برنيس) بحيث أصبحت جاهزة للافتتاح نحو 34.6 مليون جنيه و 1.8 مليون دولار، و516 ألف يورو.

وجاء في "الانفوجراف" أن التشغيل التجريبي لمطار العاصمة قد بدأ في 2 يوليو 2019، بمساحة 1100 فدان، لاستيعاب 300 راكب/ساعة، بعدد رحلات 20 رحلة يومياً.

ويتميز مطار العاصمة الذي يقع على طريق (القاهرة – العين السخنة) بموقع استراتيجي مهم كميناء جوي يخدم سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس، ومدن ومحافظات القناة، كما أنه مصمم لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير E، ما يسهم في تخفيف الضغط الكبير على رحلات مطار القاهرة.