نائب وزير الإسكان يتابع المشروعات المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي

كتب - محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بمديرة عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بلانزا، وألفريدو أباد الممثل الإقليمي للبنك؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تمويلها من البنك، وسبل التعاون مع البنك في تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وذكرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية، وحضر الاجتماع الدكتور أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور سامر عزالدين مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات بنك الاستثمار الأوروبي في تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، وفي إطار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي تسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أنه تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنها مشروع تحسين مصرف كيتشنر، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مصرف (كيتشنر)، والمناطق المحيطة به في دلتا النيل بمحافظات (الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ)، وذلك من خلال 3 محاور (جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي – إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف – إدارة المخلفات الصلبة بالمناطق المحيطة).

وقال الدكتور سيد إسماعيل "يخدم مشروع تحسين مصرف كيتشنر 400 ألف نسمة، من خلال تغطية 69 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى 300 ألف نسمة من الأسر الريفية التي سيتم خدمتها بطرق غير تقليدية".