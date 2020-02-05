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​ "قومي المرأة" يهنئ غادة والي بعد استلام عملها بالأمم المتحدة

06:35 م الأربعاء 05 فبراير 2020
​ "قومي المرأة" يهنئ غادة والي بعد استلام عملها بالأمم المتحدة

غادة والي بعد استلام عملها بالأمم المتحدة

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستلام مهام عملها في منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا.

كانت غادة والي تسلمت مهام منصبها الدولي في مدينة فيينا كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومديرة عامة لمقر الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

المجلس القومي للمرأة مايا مرسي غادة والي الأمم المتحدة

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