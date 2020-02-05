وزيرة الهجرة تستعرض جهود الوزارة فى محاضرة بقيادة القوات البحرية

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، حيث شاركت في محاضرة بحضور قادة وضباط وطلبة القوات البحرية، كما قامت بجولة للتعرف على الأسلحة الحديثة المنضمة للقوات البحرية المصرية .

بحسب بيان، بدأت مراسم الزيارة بكلمة للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية رحب فيها بالوزيرة فى إحدى قلاع القوات المسلحة العريقة، مشيداً بدور الوزيرة فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتم عرض فيلم تسجيلى يوضح الجهود التى تبذلها الوزارة فى مجال زيادة الروابط بين المصريين المقيمين بالخارج ووطنهم الأم مصر.

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للقوات المسلحة درع الوطن وسيفه لدورها فى حماية الأمن القومى ومقدراته والتقدير للدعم المقدم لجهود الوزارة فى كافة الأنشطة لتأصيل الهوية الوطنية للمصريين بالخارج ، كما قدمت تحية تقدير للقوات البحرية وقائد القوات البحرية على التعاون المثمر فى مؤتمرات مصر تستطيع وما أثمره من تعظيم الإستفادة من دور الخبراء المصريين بالخارج فى تنمية علاقات التعاون الثنائى مع دول إقامتهم .

واستعرضت الوزيرة دور وزارة الهجرة فى تصحيح المفاهيم وعرض الحقائق للمصريين بالخارج، والقيام بمخاطبة كل فئة لربطها بالوطن ونقل جهود التنمية الضخمة غير المسبوقة التى تشهدها البلاد، بدءا من المواقف العمالية والحالات الفردية لبعض الفئات وتحرك الدولة ممثلة فى وزارة الهجرة أوصلت رسالة بأن الدولة تقف سند ودعم للمصريين بالخارج، تدافع عن كرامته وحقوقه.

كما أشارت الوزيرة الى دور منتديات الجيل الثاني والثالث التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الدفاع لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونقل شعور الفخر بالقوات المسلحة ومقاتليها للشباب بالخارج ودورهم فى الدفاع عن مصر وأمنها القومي بأبعاده المتعددة، ليتحولوا الى جنود للدولة بالخارج وصوت لإنجازاتها ومدافعين عن صورتها الصحيحة إضافة إلى مبادرة "اتكلم مصري" لتأصيل الهوية عبر برنامج لغوى وثقافي للأطفال المصريين غير الناطقين بالعربية فى الخارج.

كما وضحت السفيرة نبيلة مكرم دور الوزارة فى التواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج لينقلوا خبراتهم لدولتهم الأم، إضافة إلى الأطباء الذين يتقدموا المراكز في المراكز الطبية والأكاديمية ويمثلوا ثقل فى دول المهجر بالخارج وفي أفريقيا مثمنة على دورهم وأثر ذلك كقوة مصر الناعمة لخط دفاع الأمن القومي بالخارج.