السياحة والآثار تصدر مطوية مصورة تعريفية جديدة عن آثار مدينة البهنسا بالمنيا

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت وزارة السياحة والآثار مطوية مصورة تعريفية عن آثار مدينة البهنسا الإسلامية بمحافظة المنيا من قباب وأضرحة ومساجد خاصة بصحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء الذين زاروا مصر، بإلاضافة إلى شجرة السيدة مريم العذراء وقبة السبع بنات.

جاء ذلك بعد خمسة أيام من جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في مدينة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا، وتوجيهه بعمل مطوية تعريفية عنها.

ومن المقرر طبع أعداد كافية منها لتوزيعها على جميع المناطق الأثرية والمكاتب السياحة بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان وزير السياحة والآثار قد زار محافظة المنيا يوم الخميس الماضي 30 يناير، للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة الغريفة بتونا الجبل.

كما قام بجولة لتفقد أعمال مشروع ترميم دير وكنيسة السيدة العذراء بدير جبل الطير وهي إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة، وكذلك تفقد مدينة البهنسا والتي تُعرف بـ "البقيع الثاني"، فهي تضم قبابا وأضرحة ومساجد حوالي 70 من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين والشهداء ، حيث أصدر الوزير توجيهاته بعمل حملة تعريفية عنها للسائحين بالمدينة وأهميتها التاريخية والدينية.