طلب إحاطة لـ4 وزراء بشأن جهود الحكومة للتوعية بخطورة ختان الإناث

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزراء الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن، بشأن جهود التوعية بخطورة ختان الإناث على مستوى محافظات الجمهورية.

وتضمن الطلب، أنه لا تزال الاعتقادات الخاطئة بشأن ختان الإناث مسيطرة على العديد من الأسر بالمجتمع المصري، وهو ما يترتب عليه وقوع العديد من الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة جراء هذه الجريمة، والتي كانت محطتها الأخيرة في قرية الحواتكة بأسيوط، رغم تشديد العقوبات، وهو الأمر الذي يستلزم خطة حكومية لمراجعة جهود التوعية لمواجهة هذه الاعتقادات والأفكار.

وقال "طلعت" في بيان اليوم الأربعاء، إن التعاون بين وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، في هذا الملف أصبح ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة جهود التوعية، حيث التربية والتعليم لابد لها من أن تتضمن المواد الدراسية نصوص لمواجهة هذه الأفكار منذ الصغر لدي النشأ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأيضا وزارة التعليم العالي، بشأن الأطباء ودراستهم وضرورة التأكيد على عدم الشروع في القيام بمثل هذه الجرائم.

وأكد أن وزارة التضامن عليها الدور الأكبر في التوعية المجتمعية، وتنظيم الحملات في القرى والأرياف والصعيد، والوصول للمناطق الأكثر تمسكا بهذه العادات حتى الآن، مع إعطاء محفزات للأهالي على ذلك، ومن ثم التكامل بين الجهات المعنية بخطة واضحة من شأنه أن يتغلب على هذه العادات السيئة والتي تؤثر على البنات بالسلب بل تسبب في وفاه بعضهم.

وأكد أنه لابد أن يكون لدى الحكومة خطة شاملة من قبل وزراء الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن، بشأن التوعية بخطورة ختان الإناث على مستوي محافظات الجمهورية، ومراجعة الجهود القائمة، لتكون هناك خطة شاملة من الجميع لمواجهة هذه الظاهرة بكل جدية.