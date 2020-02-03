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مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى كرواتيا للمشاركة في مؤتمر"الأخوة الإنسانية"

07:11 م الإثنين 03 فبراير 2020
مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى كرواتيا للمشاركة في مؤتمر"الأخوة الإنسانية"

الدكتور شوقي علام

القاهرة- (أ ش أ):

توجَّه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الاثنين، إلى جمهورية كرواتيا للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي "الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام" الذي ستبدأ أعماله غدًا الثلاثاء في العاصمة الكرواتية "زغرب" ويستمر على مدى يومين.

وسيلقي المفتي كلمة رئيسية في المؤتمر أمام السيدة كوليندا جرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا، التي ترعى المؤتمر الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.

يأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من المعاني الإيجابية للمشتركات الدينية والإنسانية، وما أرسته من المبادئ الرئيسة لتحقيق السلم الاجتماعي، وتعزيز العيش المشترك، وبناء جسور الأخوة والوئام الإنساني.​

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شوقي علام مفتي الجمهورية كرواتيا مؤتمرالأخوة الإنسانية

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