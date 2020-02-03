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79 ألف عنوان.. "قصور الثقافة" تعلن حجم مبيعاتها في معرض الكتاب

06:03 م الإثنين 03 فبراير 2020
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كتب- محمد عاطف:

قالت الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنها حقت رقمًا قياسيًا جديدًا، من مبيعات إصدارتها، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مضيفة أن الهيئة حققت مبيعات بلغت 79083 كتابًا بإجمالي 614105 جنيهًا.

وأصدرت الهيئة هذا العام، عددًا من العناوين الجديدة ضمن سلاسل النشر المختلفة في مجالات المعرفة العامة، والعلوم التطبيقة، والعلوم الاجتماعية والبحثية، والأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والفنون، والتي تهدف إلى توصيل الكتاب لأيدي القراء بثمن زهيد.

وتدعم الهيئة سعر الكتاب بـ50%، بأسعار تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا، وشهد هذا العام زيادة الإقبال على شراء كتب النشر الإقليمي، حيث تم بيع عدد كبير من إبداعات الكُتاب بالأقاليم والتي أوشكت على النفاذ من جناح الهيئة بالمعرض.

كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب

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