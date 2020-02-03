حدث في 8 ساعات| وزيرة الصحة تستقبل العائدين من الصين.. و3 ظواهر جوية تضرب البلاد
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها استقبال وزيرة الصحة العائدين من الصين في مطار العالمين، وحضور رئيس الأركان المشروع التكتيكي للجيش الثاني والثالث، والإعلان عن 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، وبدء اجتماع اللجان الفية لسد النهضة بواشنطن.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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