أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

حدث في 8 ساعات| وزيرة الصحة تستقبل العائدين من الصين.. و3 ظواهر جوية تضرب البلاد

05:48 م الإثنين 03 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| وزيرة الصحة تستقبل العائدين من الصين.. و3 ظواهر جوية تضرب البلاد

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها استقبال وزيرة الصحة العائدين من الصين في مطار العالمين، وحضور رئيس الأركان المشروع التكتيكي للجيش الثاني والثالث، والإعلان عن 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، وبدء اجتماع اللجان الفية لسد النهضة بواشنطن.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..

حدث في 8 ساعات وزيرة الصحة الصين الجيش الثاني الميداني محمد فريد الأرصاد

الخبر التالى:

نائب رئيس جامعة الأزهر: التجديد سنةً كونيةً وضرورةٌ حتميةٌ
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان