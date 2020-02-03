حدث في 8 ساعات| وزيرة الصحة تستقبل العائدين من الصين.. و3 ظواهر جوية تضرب البلاد

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها استقبال وزيرة الصحة العائدين من الصين في مطار العالمين، وحضور رئيس الأركان المشروع التكتيكي للجيش الثاني والثالث، والإعلان عن 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، وبدء اجتماع اللجان الفية لسد النهضة بواشنطن.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..