"التنمية المحلية": تلقينا 1621 شكوى في يناير.. ونجحنا في حل 78.7% منها

كتب- محمد نصار:

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رسالة شكر للمحافظين وفريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين على العمل في خدمة المواطنين ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى، وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بكل الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب أو صفحة المبادرة على موقع فيسبوك أو البريد الإلكتروني.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، في بيان، اليوم الاثنين، أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 107 آلاف رسالة منها أكثر من 26 ألف شكوى تم حل 96% منها، وبلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على فيسبوك أكثر من 21 ألف متابعًا وعدد المشاهدات 5659 مشاهدة.

واستعرض التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية عن جهود المبادرة خلال شهر يناير 2020 تلقى المبادرة أكثر من 7 آلاف رسالة منها 1621 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية ونجحت المباردة في حل 1276 شكوى بنسبة 78.7% وجارٍ حل 345 شكوى.

وأكد "شعراوي"، أن أكثر المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر يناير هي محافظات القليوبية والجيزة ومطروح والبحيرة ودمياط وبني سويف وأسوان وجنوب سيناء والوادي الجديد، مشيدًا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 867 شكوى والإشغالات 540 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 101 شكوى ومخالفات البناء 79 شكوى وشكاوي الفساد 34 شكوى، بالإضافة إلى تلقي المبادرة عدة مقترحات تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف الوزير، أن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 1311 شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 82 %، وصفحة فيسبوك تلقت 750 شكوى تم حلها بنسبة 64% والبريد الإلكتروني تلقى 29 شكوى تم حلها بنسبة 76% وتلقي الخط الساخن 318 اتصالًا تضمن إقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.

وطالب اللواء محمود شعراوى، من كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن.

واستعرض التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوى أهم الحالات التي تم التعامل معها ومنها الآتي:

- فيما يتعلق بمجال إزالة المخلفات فقد تمت إزالة تراكمات القمامة بمنطقة النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة والمتابعة اليومية للمنطقة من قبل الحي، وتم نزول حملة من قبل رئيس حي العجمي لإزالة تراكمات القمامة بطريق الساحل الشمالى بمحافظة الإسكندرية، وقامت الوحدة المحلية بمركز العياط بمحافظة الجيزة بإزالة تراكمات القمامة، وتم رفع ناتج التطهير من جانبي مصرف كفر عزب غنيم بمحافظة الغربية بالإضافة إلى انه تم رفع مقلب للنفايات والقمامة خلف النصب التذكاري بمركز فقط محافظة قنا.

- وفيما يتعلق بشكاوى الإشغالات تم نزول حملة لإزالة الإشغالات بميدان المطرية خلف مستشفى المطرية التعليمي، ورفع جميع الإشغالات بشارع جمال عبدالناصر مركز العدوة بمحافظة المنيا.

- وبشأن شكاوى البناء المخالف تم نزول حملة من الوحدات المحلية، وتم فك الشدات الخشبية بالدور السادس علوي بأحد العقارات بشارع النقيب شريف رمزي بمحافظة الإسكندرية، وبشارع عادل محمود من ش الشيخ الريحانى محافظة الجيزة.