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"العناني" يصدر 41 قرارًا بالإيقاف الجزئي أو الكلي من نشاط السياحة

03:02 م الإثنين 03 فبراير 2020
"العناني" يصدر 41 قرارًا بالإيقاف الجزئي أو الكلي من نشاط السياحة

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، 41 قرارًا بالإيقاف الجزئي أو الكلي من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التي خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفة.

جدير بالذكر، أنه على الرغم من قيام الوزارة بتشجيع الاستثمار السياحي إلا أن ذلك لا يحول دون اتخاذها الإجراءات الرادعة للمخالفين.

خالد العناني السياحة الغاء تراخيص الشركات السياحية

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