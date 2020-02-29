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غداً.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس

04:29 م السبت 29 فبراير 2020
غداً.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس

السلع التموينية ارشيفية

كتب- محمد سامي:

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من غد الأحد، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الداخلية، أكد توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 شهور، الزيت ٤ شهور، القمح 5 شهور، الأرز 3 شهور، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 شهور.

السلع التموينية صرف السلع التموينية وزارة التموين البطاقات التموينية

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