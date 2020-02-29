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الأزهر ناعيا الدكتور محمد عمارة: ترك فراغاً في صفوف العلماء يصعب ملؤه

02:42 م السبت 29 فبراير 2020
الأزهر ناعيا الدكتور محمد عمارة: ترك فراغاً في صفوف العلماء يصعب ملؤه

هيئة كبار العلماء

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 89 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له السبت، أن رحيل الدكتور محمد عمارة ترك فراغًا يصعب ملؤه في صفوف كبار العلماء الذين يحملون على عاتقهم أمانة العلم، وصدق الكلمة، وأن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي في تبليغ رسالة الله والدفاع عن سماحة الإسلام ووسطيته وإعلاء شأنه، ودحض ما أثير عنه من شبهات، تشهد على ذلك مصنفاته المملوءة علمًا وحكمةً ومعرفةً، وإسهاماته الكبرى في إثراء الفكر الإسلامي، والتي ملأت الدنيا وغطت كل القضايا الفكرية العامة والمعاصرة، ومحاضراته التي أفاد منها الآلاف من طلاب العلم في العالم الإسلامي.

وأعرب الأزهر عن حزنه وألمه لرحيل المفكر الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

محمد عمارة علماء الأزهر

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