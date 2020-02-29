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قومي حقوق الإنسان يتابع تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد

11:11 ص السبت 29 فبراير 2020
قومي حقوق الإنسان يتابع تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد

المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

تزور بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد، برئاسة جورج إسحاق عضو المجلس وباحثي المجلس جمال بركات، نبيل شلبي، شيرين المصري، أيمن جلال، وأسامة عبد الرازق.

جاء ذلك في إطار استراتيجية عمل المجلس للنهوض بالصحه والتعليم كركيزة أولية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعمل بها.

وتهدف الزيارة الي التعرف على تجربة المحافظة فى مجال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد و متابعة الحق فى التعليم وأيضا تلقى شكاوي المواطنين.

المجلس القومي لحقوق الإنسان منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد

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