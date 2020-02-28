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رئيس لجنة انتخابات "المهندسين": العملية الانتخابية تسير دون عوائق

06:03 م الجمعة 28 فبراير 2020
رئيس لجنة انتخابات "المهندسين": العملية الانتخابية تسير دون عوائق

انتخابات نقابة المهندسين - أرشيفية

كتب- مصطفى علي:

قال المهندس أحمد عثمان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين، إن الانتخابات تسير بشكل جيد دون وجود أي مشكلات في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن اللجنة تتابع الانتخابات في جميع المقرات الانتخابية بالنقابات الفرعية أولاً بأول، متمنيًا أن تفرز العملية الانتخابية الأفضل والأجدر لإدارة النقابة.

وتفقد "عثمان" سير العملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد الشعب الهندسية السبع بالنقابة العامة للمهندسين ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، كما تواجد اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، لمتابعة عمليات التنظيم.

نقابة المهندسين انتخابات المهندسين التجديد النصفي
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