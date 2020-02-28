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حدث في 8 ساعات| السياحة تؤكد حماية حقوق المعتمرين.. والحكومة تنفي 12 شائعة

05:35 م الجمعة 28 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| السياحة تؤكد حماية حقوق المعتمرين.. والحكومة تنفي 12 شائعة

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تعهد وزارة السياحة والآثار بالحفاظ على حقوق المعتمرين، وعودة وزير الدفاع إلى الوطن عقب زيارة رسمة لدولة باكستان، ونفي الحكومة لـ12 شائعة، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

الرئيس السيسي الشائعات مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد زكي الطقس

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