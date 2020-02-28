اليوم.. الأزهر يطلق قافلته الطبية الثامنة إلى الواحات البحرية

كتب - محمود مصطفى:

يُطلق الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية للواحات البحرية، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، بالإضافة إلى إجراء مختلف العمليات الجراحية، مع صرف الدواء بالمجان، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، ورئيس القافلة، أن القافلة تضم نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء"، على أن يستمر عمل القافلة في الفترة من 28 فبراير حتى السابع 7 مارس 2020.

وتعد هذه القافلة هي الثامنة التي يرسلها الأزهر الشريف إلى منطقة الواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق بئر العبد بشمال سيناء، ورأس سدر وسانت كاترين والطور بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

كما أرسل الأزهر العديد من القوافل الطبية والإغاثية خارج مصر، كان آخرها القافلة المرسلة إلى جمهورية تشاد، والتي وقعت الكشف الطبي على 26264 حالة وأجرت 371 عملية جراحية، وسط حفاوة كبيرة من أبناء الشعب التشادي، الذين أكدوا على دور الأزهر في دعم وتنمية الروابط الإنسانية والعلاقات القوية بين مصر والدول الإفريقية.​