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"الوزير" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات النقل النهري وخططها المستقبلية

12:13 م الخميس 27 فبراير 2020
"الوزير" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات النقل النهري وخططها المستقبلية

الفريق كامل الوزير وزير النقل

القاهرة - أ ش أ:

عقد كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة النقل النهري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والخطة المستقبلية للهيئة.

واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - معدلات تنفيذ عدد من المشروعات، مثل تطوير المجرى الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح "البحيري - ترعة النوبارية"، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة / دمياط، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة / أسوان، وكذلك موقف توريد 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان / القاهرة، ورفع كفاءة اللنشات والوحدات النيلية، وخطط تطوير الأهوسة، وآخر المستجدات الخاصة بطرح الموانئ النهرية على المستثمرين، والموقف الحالي لمعدلات تنفيذ مشروع البيئة المعلوماتية لنهر النيل (RIS).

وأكد الوزير ضرورة المتابعة الميدانية لهذه المشروعات، وموافاته بتقارير دورية عنها، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية - ممثلة في وزارة النقل - بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع؛ لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وخفض نسبة الحوادث، وتقليل تكلفة النقل.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية، وكذلك المتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للوحدات النيلية للتأكد من توافر التراخيص وتوافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها، من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة، مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان بها.

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كامل الوزير وزير النقل مشروعات النقل النهري

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