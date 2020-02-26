خصم 10 أيام.. محافظ الجيزة يُجازي نواب رؤساء الأحياء المقصرين في أعمال النظافة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي الطالبية ونائب رئيس حي العجوزة بخصم عشرة أيام من راتبهم وذلك لتقاعسهم في مهام عملهم مما أدى إلى تردي حالة النظافة بنطاق اختصاصهم.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب جولة قام بها يوم الجمعة لتفقد حالة النظافة بأحياء الطالبية والعجوزة بقطاعات شارع أحمد عرابي وميت عقبه وترسا والمطبعة والمريوطية حيث ضبط راشد العديد من نقاط التقصير في العمل بتلك الشوارع خاصة فيما يخص حالة النظافة ومتابعة شركات الجمع السكني.

كما أصدر محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي الهرم للتقاعس في العمل بعدم الإشراف على أعمال النظافة ما أدى إلى وجود مخلفات نظافة ورطش بجوار الطريق الدائري نهاية شارع المنشية بجوار مسجد المدينة حيث وجه المحافظ حي الهرم برفع المخلفات على حساب الشركة المسند لها أعمال النظافة بالمنطقة ومتابعة دقيقة لأعمال الشركة وعدم تكرار تواجد أي مخلفات بجوار الطريق الدائري.

وشمل قرار محافظ الجيزة، مجازاة مشرفي النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بقطاع شارع ترسا وقطاع العجوزة وقطاع الهرم بخصم خمسة أيام من راتبهم لمسئوليتهم المباشرة في التقصير بأعمال رفع المخلفات ومتابعة حالة النظافة بنطاق أختصاصهم.

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتابع التواجد الدوري في تلك المناطق للوقوف على الحاله العامة لها وفي حالة ثبوت التقصير مجددًا بها سيتم إنهاء تكليف أي مسئول مقصر في عمله وإسناد الأعمال إلى آخرين أقدر بتحمل المسئولية، مشددًا على أن أي أعمال للتطوير والتجميل بالشوارع بدون الحفاظ عليها والاهتمام بالنظافة بها لن يشعر بها المواطن.

كما قرر محافظ الجيزة منح مكافأة لعمال النظافة ومشرفي النظافة وأي مسئول يجيد في عمله ويسعى إلى الارتقاء به ويطور من حالة النظافة بالشوارع نطاق اختصاصه.