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بالورود.. كيف ودعت الدولة مبارك من أمام مسجد المشير طنطاوي؟

10:51 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب

ورود حمراء تتوسط باقة ناصعة البياض، يزينها شريط من الأوراق الخضراء الزاهية، كونت إكليلًا من الورد، يحمل وشاحًا مدونًا عليه اسم الجهة التي تقدم العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

باقات متراصة جنبًا إلى جنب، مُسندة إلى أعمدة مدخل مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، تحمل أسماء عديدة لأكبر الشخصيات في الدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، والمناطق العسكرية المركزية، في انتظار الجنازة العسكرية للرئيس الراحل.

باقات الورد تصحب معها معاني وفاء وعرفان من الدولة بابن من أبنائها نعته رئاسة الجمهورية بوصفه أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، مُعلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، بحسب ما ذُكر ببياني الرئاسة والقوات المسلحة.

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