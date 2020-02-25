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عمرو موسى ناعيًا مبارك: كان رئيسًا وطنيًا

06:06 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
عمرو موسى ناعيًا مبارك: كان رئيسًا وطنيًا

عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق

كتب- محمد نصار:

نعى عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقال موسى، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم: "رحم الله حسني مبارك بدأ حكمه بمجتمع متوتر واقتصاد متراجع وانتهى بمجتمع يرنو نحو الاستقرار ويطالب بالإصلاح وباقتصاد ذي فرص تقدم واضحة، كان حكمه فرديًا ولكنه كان رئيسًا وطنيًا وشريكًا موثوقًا في قيادة العالم العربي.

وأضاف: "سنوات حكم الرئيس الأسبق وخاصة العشرية الأخيرة تتطلب نقاشًا موضوعيًا موثقًا إذ انتهت بثورة 25 يناير وبتنازله عن الحكم ثم دخول مصر في مرحلة اضطراب كبير".

وتابع عمرو موسى: "يوم وفاته ليس اليوم المناسب لتقييم حكمه، هذا يوم ندعو له فيه بالرحمة ونقدم العزاء لأسرته وللمصريين جميعًا، اتفقوا أو اختلفوا معه فهو جزء من تاريخ مصر الحديث.. رحمه الله وغفر له".

عمرو موسى

عمرو موسى حسني مبارك وفاة مبارك تويتر

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