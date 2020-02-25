أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

وزير التموين: حل 5500 شكوى خلال أسبوع صديق المستهلك

11:48 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
وزير التموين: حل 5500 شكوى خلال أسبوع صديق المستهلك

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم حل 5500 شكوى خلال أسبوع صديق المستهلك الذي أطلقه جهاز حماية المستهلك السبت الماضي.

وأضاف مصيلحي خلال مشاركته بفاعليات الأسبوع بمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية: "مبادرات حماية المستهلك تجعل المواطن يشعر إن فيه حد بيتكلم بالنيابة عنه لحماية حقوقه، وكمان بتعمل منافسة بين الشركات المختلفة، ونشهد حاليا طفرة حقيقية في إحقاق الحقوق للمستهلك".

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق كبير بين جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية والتفتيش وشرطة التموين، كاشفا عن قرب الانتهاء من تغطية كل محافظات الجمهورية بمكاتب حماية المستهلك مع شبكة معلومات تربط كافة المكاتب مع المركز الرئيسي.​

علي مصيلحي وزارة التموين جهاز حماية المستهلك

الخبر التالى:

أمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان رسمي.. وزارة الرياضة تعلق على أحداث القمة في 3 نقاط