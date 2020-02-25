وزير التموين: حل 5500 شكوى خلال أسبوع صديق المستهلك

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم حل 5500 شكوى خلال أسبوع صديق المستهلك الذي أطلقه جهاز حماية المستهلك السبت الماضي.

وأضاف مصيلحي خلال مشاركته بفاعليات الأسبوع بمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية: "مبادرات حماية المستهلك تجعل المواطن يشعر إن فيه حد بيتكلم بالنيابة عنه لحماية حقوقه، وكمان بتعمل منافسة بين الشركات المختلفة، ونشهد حاليا طفرة حقيقية في إحقاق الحقوق للمستهلك".

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق كبير بين جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية والتفتيش وشرطة التموين، كاشفا عن قرب الانتهاء من تغطية كل محافظات الجمهورية بمكاتب حماية المستهلك مع شبكة معلومات تربط كافة المكاتب مع المركز الرئيسي.​