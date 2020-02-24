وكيل الأزهر: تعطيل الدراسة بالمعاهد وكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.. غدًا

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إنه تقرر تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بالمعاهد الأزهرية وكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأضاف عباس في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أن قرار رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء، يسري على المعاهد الأزهرية وكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، لسوء الأحوال الجوية.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أنه فوض رؤساء المناطق الأزهرية لاتخاذ ما يروه مناسبا للعملية التعليمية، كل في نطاق محافظته.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا.​