15 مليون جنيه لإنشاء نادي للمهندسين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد مجلس نقابة المهندسين في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مبلغ 15 مليون جنيه من موازنة عام 2020، لبدء المرحلة الأولى لإنشاء نادي للمهندسين بالمحافظة.

وأكد المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الميزانية والموازنة الخاصة بالعام الحالي 2020 للنقابة سيجرى عرضها على الجمعية العمومية العادية الخميس المقبل.

وقال نقيب المهندسين في كفر الشيخ إن مجلس النقابة وافق على الميزانية الختامية لعام 2019، بأكبر فائض سنوى منذ إنشاء النقابة بلغ 15 مليونًا و869 ألفًا و505 جنيهات، فيما يبلغ إجمالي الفائض العام للنقابة 27 مليونًا و761 ألفًا و358 جنيهًا، على الرغم من تضاعف الإنفاق بدعم الأنشطة المختلفة الخاصة للنقابة.​