وزير الإنتاج الحربي: لدينا ثروات بشرية غير عادية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن مصر لديها الكثير من الثروات البشرية غير العادية من أساتذة الجامعات والمهتمين بالبحث العلمي في الجامعات المصرية ووزارة الإنتاج الحربي والقوات المسلحة، وتوظيف تلك الكفاءات يجاري التطور التكنولوجي في العالم كله.

وقال العصار، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان: "هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة في ملف صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في ظل انتشار السيارات الكهربائية".

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى وجود تنسيق وتعاون واستراتيجية واضحة في هذا ملف صناعة السيارات محليًا مع باقي الجهات ومنها وزارة قطاع الأعمال: "التنسيق يتم بشكل يومي لتحقيق المصالح العامة للدولة، ولا يزعم أحد أنه يعمل بمفرده".