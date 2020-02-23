محافظ أسوان يشيد بدور علماء الأزهر في توعية وتثقيف المجتمع

كتب - محمود مصطفى:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مؤتمر منطقة الوعظ يأتي ضمن الدور المجتمعي المهم الذي تؤديه مؤسسات الدولة لنشر معاني السماحة واليسر بين أفراد المجتمع الواحد، فالجميع يقع عليه دور ومسئولية مهمة للإسهام في بناء هذا الوطن خاصة البناء الفكري للبشر الذي يفوق في أهميته بناء الحجر.

وقال محافظ أسوان خلال المؤتمر النصف السنوي الذي عقدته منطقة وعظ أسوان، اليوم الأحد، إن الشباب في حاجة ملحة للأخذ بأيديهم وحمايتهم من خطر الفكر التكفيري، ونشر صحيح الدين بعيدا عن المغالطات الفكرية المنتشرة حاليا والتي تروج لها الجماعات المتطرفة لتلويث عقول الشباب، متابعا "نثمن دور علماء الأزهر الأجلاء ومختلف المؤسسات الدينية فيما يقومون به من دور توعوي وتثقيفي مهم.