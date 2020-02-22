البابا تواضروس الثاني: جودة التعليم هي قاطرة التقدم والتنمية

الإسكندرية- أ ش أ:

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك القرازة المرقسية، أن جودة التعليم هي قاطرة التقدم.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم السبت، لمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، ولقائه مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس ومراكز المسئولية والطلاب.

وأعرب البابا تواضروس الثاني - خلال اللقاء - عن سعادته بالتواجد في مقر الأكاديمية، التي تعد صرحا متميزا في الدول العربية يتواجد على أرض مصر.

وقال " العمل الذي تقومون به عمل عظيم وجودة التعليم هي قاطرة التقدم، والعمل والعلم نجدهما هنا في هذا المكان" مضيفا " أشاهد مستقبل مشرق وأمل واضح أمامنا جميعًا، احييكم على الدراسة في هذه الأكاديمية".

وأوضح "أنه لا أحد يستطيع العيش منعزل بمفرده وكل منا في احتياج للآخر، وذلك الاحتياج ناتج لعدة أسباب هي اكتساب خبرات الحياة التي لا تعوضها التكنولوجيا مهما بلغت درجة تقدمها وتعقيدها" مشيرا إلى أن خبرات الحياة ليست مجرد معلومات.

وتابع قائلا : " إننا نحتاج للآخر من أجل ترجمة أفكارنا للإبداع والتطوير والتجديد، ولكي تتمم إبداعاتك لتنتج إبداعًا علميًا وفنيًا وأدبيًا وتكنولوجيا، وكذلك لاكتشاف الهوية لتعريف نفسك ماهي هويتك من أنت، لولا الآخر ما أدركت ما يميزك وهويتك".

من جانبه قال رئيس الأكاديمية، إن زيارة البابا تواضروس الثاني تعد لحظة تاريخية، لافتا إلى حرص البابا تواضروس على تلبية الدعوة يعكس مدى اهتمام قداسته بدور العلم في بناء الوطن.

وقام قداسة البابا تواضروس - عقب اللقاء - بجولة داخل المقر الرئيسي للأكاديمية شملت مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل والمعامل وقاعات الدرس بكلية الصيدلة بالأكاديمية.